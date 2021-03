Diaporama Elizabeth II tout sourire : retour haut en couleur, après 5 mois passés enfermée au château

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

La reine Elizabeth II d'Angleterre et le prince William, duc de Cambridge, visitent le laboratoire des sciences et de la technologie de la défense (DSTL) à Porton Down, le 15 octobre 2020.

18 / 20

La reine Elizabeth II, Le prince Philip, duc d'Edimbourg, La princesse Beatrice d'York, Edoardo Mapelli Mozzi posent devant The Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge après leur mariage, Windsor, le 17 juillet 2020.