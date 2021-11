Elizabeth II, un week-end riche en émotion : sombre anniversaire et réunion de famille très attendue

Depuis plusieurs semaines, la reine lève le pied. Limitée dans ses activités royales en raison d'une santé quelque peu fragilisée, Elizabeth II a adopté un rythme plus tranquille en restant dans son château de Windsor. Mais ce week-end du 20 et 21 novembre 2021 apporte pour sûr son lot d'émotions fortes, entre tristesse et joie. Ce samedi, elle aurait en effet célébré ses 74 ans de mariage avec le prince Philip. Un anniversaire qui tombe près de sept mois après le décès du duc d'Edimbourg et que la reine passe donc seule pour la toute première fois de sa vie.

Heureusement, la Britannique pourra se consoler dès dimanche avec une réunion de famille très attendue. Le 21 novembre, la princesse Eugenie et sa cousine Zara Tindall auraient en effet prévu de célébrer les baptêmes de leurs deux petits garçons : August (9 mois, le fils d'Eugenie et Jack Brooksbank) et Lucas (8 mois, le fils de Zara et Mike Tindall). Un tel double baptême est une première pour la famille royale ! Reste à savoir qui d'August ou Lucas va pouvoir porter la fameuse robe de baptême des Windsor...

A en croire les informations du Sun, la cérémonie devrait se tenir dans l'intimité, à la All Saints Chapel située dans le parc de Windsor. Vivant non loin de là, Elizabeth II compterait bien y assister, si ses médecins l'y autorisent bien sûr. "Ce devrait être une occasion familiale réconfortante et un moment de vraie célébration après ce qui a été des moments difficiles pour certains membres de la famille royale ces derniers temps, y compris la reine elle-même", a rapporté une source. "Elle a hâte d'assister à un événement aussi merveilleux après la grande déception personnelle d'avoir raté les événements de l'Armistice dimanche dernier."

Une réunion de famille privée

Sur place, elle devrait retrouver plusieurs membres de la famille royale : son fils, le décrié prince Andrew, et son ex-femme Sarah Ferguson (les parents d'Eugenie), mais aussi la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi. Du côté de Zara Tindall, sa mère la princesse Anne devrait faire le déplacement, peut-être accompagnée de son fils Peter Phillips. Rien n'est moins sûr du côté du prince Edward et de son épouse Sophie de Wessex.

En revanche, The Sun précise que le prince William et Kate Middleton seront présents. Tout juste rentrés de leur voyage officiel au Moyen-Orient, le prince Charles et Camilla devraient également y prendre part, d'autant qu'ils ont ramené de Jordanie de l'eau du fleuve Jourdain, où Jésus-Christ aurait été baptisé. Eau qui pourrait être utilisée pour August et Lucas dimanche.