Elle Fanning au naturel : elle révèle son problème de peau

À 22 ans à peine, celle que l'on considérait comme "la petite soeur de Dakota" s'est vite fait une place dans le coeur du public, en même temps que dans celui des réalisateurs les plus pointus de notre époque. Prochainement, Elle Fanning donnera la réplique à Javier Bardem, pour Sally Potter, dans The Roads Not Taken. L'actrice va aussi tourner pour Mélanie Laurent – Cocorico ! – dans The Nightingale. Elle est également à l'affiche, cette année, de la série The Great auprès de Nicholas Hoult et Phoebe Fox. Pas étonnant, donc, que tout le monde l'ait dans la peau...