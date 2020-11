Elodie Fontan réalise son rêve d'enfant : "J'ai de nouveau 5 ans !"

Elodie Fontan est gâtée par la vie ! À 33 ans, elle mène une belle carrière d'actrice et vit une superbe histoire d'amour avec son compagnon et père de son fils, le réalisateur et comédien Philippe Lacheau. Comme si cela ne suffisait pas, elle vient de réaliser un de ses rêves d'enfant.

Sur son compte Instagram, Elodie Fontan partage avec ses fans les coulisses de ses projets et, dernièrement, elle a révélé avoir pu poser ses valises au Sénégal. Elle y tourne le film Big Five, une comédie réalisée par Gilles de Maistre avec Chantal Ladesou. à ses côtés. Sous le soleil, elle échappe ainsi au reconfinement et au froid de l'Hexagone. Mais, surtout, elle a pu participer à un safari. Elle a posté un message et une flopée de photos pour partager son immense joie. "Des étoiles plein les yeux... Tellement magique de pouvoir approcher ces sublimes animaux et de les voir évoluer en liberté. Vive Big Five !!! J'ai de nouveau 5 ans !", a-t-elle ainsi commenté en légende de sa publication.

Elodie Fontan a pu voir de près des girafes, des zèbres, des singes ou encore des lions et des rhinocéros. Nul doute qu'elle aurait aimé pouvoir partager ce beau moment avec son bébé. L'ancienne actrice de la série Clem est devenue maman d'un petit Raphaël en décembre 2019. Si son petit garçon n'est pas du voyage - on imagine que son papa Philippe Lacheau est de garde après avoir bouclé son film Super Héros malgré lui - et est encore un peu petit pour pleinement apprécier un safari, il aura lui aussi tout le temps d'en faire un dans quelques années...

Sur Instagram, Elodie Fontan a aussi partagé de nombreuses photos du tournage de cette comédie pour France Télévisions et, loin de Paris et de la crise sanitaire, elle passe clairement un meilleur moment que la majorité des Français !