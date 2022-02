Elodie Gossuin en bikini : elle sort les dossiers et n'épargne pas son mari !

Parents de jumeaux de 14 ans, Jules et Rose, Elodie Gossuin et son mari ont également accueilli Joséphine et Léonard, une autre paire de jumeaux, il y a 8 ans. Depuis, la petite famille aime se mettre en scène sur Instagram. Ce week-end, ils se sont affichés en peignoir, grimaçant dans leur centre de thalasso et à Noël, on avait pu les retrouver en pyjama assortis !

C'est d'ailleurs pour cet humour décalé qu'Elodie Gossuin a autant de fans : souvent magnifique dans des robes de soirée ou parfaitement maquillée, elle partage aussi les joies et les galères de sa vie de maman et de la vie d'une femme normale. Il y a peu, elle avait d'ailleurs publié un petit ras-le-bol sur sa page Instagram.

"MultiMood. Penser comme un proton, toujours positif. Pensées pour tous les parents & les profs au bout du rouleau comme moi... Covid, devoirs, antigénique, autotest, attestation, pas d'école jeudi ou... liste non exhaustive", avait-elle écrit à ses abonnés, s'attirant les encouragements de ses fans. Cependant, elle adore également faire de belles déclarations à sa famille, comme celle qu'elle avait fait pour la Saint-Valentin à son mari Bertrand, qu'elle a épousé en 2006.