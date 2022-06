Elodie Gossuin épuisée et sur le point de craquer : des soucis de santé évoqués, elle s'explique

Après sept ans de bons et loyaux services, Elodie Gossuin quitte la matinale de RFM. C'est le 1er juin 2022, auprès de nos confrères du Parisien, que l'ancienne Miss France annonçait la nouvelle. "J'ai aussi eu quelques ennuis de santé cette année, donc il faut que je prenne un peu soin de moi", a-t-elle avancé lorsqu'elle a été questionnée quant aux raisons de cette décision. Auprès de nos confrères de Gala, la jolie blonde de 41 ans se livre sur le sujet.

Ce choix de quitter la radio a été mûrement réfléchi. Elle a passé sept ans de sa vie à se lever entre 3 et 4 heures du matin afin d'aller assurer l'animation au micro de RFM. Un rythme trop lourd pour cette maman de deux paires de jumeaux – Jules et Rose (14 ans) et Joséphine et Léonard (8 ans). "Il y a des périodes dans l'année, en février - mars, tu penses que tu déclares une maladie grave, et on se dit qu'il faut faire une prise de sang, confie-t-elle. J'ai appris à connaître mes limites, et je sais que je suis sur le point de craquer, faire un malaise, ou faire un burn-out. Je sais quand je dois dire stop."

Plus encore, Elodie Gossuin évoque "des périodes plus ou moins difficiles". "J'avais envie d'être un peu plus cool, de souffler. Il y a eu des périodes plus compliquées pour moi cette année physiquement et personnellement. Là, j'ai envie de partager le petit-dej de mes enfants, crier que je les aime à la grille de l'école", s'amuse-t-elle. Si elle quitte sa "famille de radio" le coeur serré, la reine de beauté devenue animatrice assure que côté santé, désormais, "tout va bien". "Je suis plus sereine pour prendre ma décision, par ailleurs. Après, ce soucis de santé, que ça ne se reproduise pas... Enfin, je ne veux pas trop en parler, mais il faut que je prenne soin de moi", ajoute-t-elle.

Cette nouvelle vie qui l'attend l'enchante. Et elle n'est pas la seule à nager dans le bonheur ! Ses enfants sont "heureux", tandis que son mari Bertrand Lacherie est "ravi de ne plus avoir à se lever pour faire [son] café à 4h du matin, il est très content". Nul doute que la vie de famille à six prendra une nouvelle tournure dès la rentrée !