Elodie Varlet en couple : son compagnon, Jérémie Poppe, dévoile une jolie photo

Dans la série à succès de France 3, Plus belle la vie, Elodie Varlet incarne un personnage dont le quotidien est rythmé par moult péripéties. Mais dans sa vie de tous les jours, elle vit indéniablement des jours heureux. En couple avec le comédien Jérémie Poppe, qu'elle a rencontré en 2010 durant les tournages de la série, la mère de Marcus et Solal aime partager son joli quotidien sur les réseaux sociaux. Preuve en est, le 4 juillet 2021, lorsqu'elle a partagé un cliché attendrissant d'elle et de ses deux petits garçons.

Plus récemment, vendredi 23 juillet, c'est son actuel compagnon qui a dévoilé un joli cliché rempli d'amour. Accompagné de sa chère et tendre, le père de famille a publié sur son compte Instagram une photo de son couple. Collés l'un à l'autre et très complices, les deux amoureux semblent passer des vacances idylliques. Chose que Jérémie Poppe n'a pas omis de mentionner en légendant sa photographie par "Équipe de choc". Après plusieurs années d'un amour sans faille, les deux comédiens n'ont visiblement pas perdu la flamme.