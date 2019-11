Elsa Esnoult (Danse avec les stars) blessée : "Je tiens le coup"

Danse avec les stars n'est pas une aventure facile, on dirait même que c'est parfois pire qu'une épreuve de Koh-Lanta. Les personnalités qui ont accepté de relever ce challenge s'entraînent plusieurs heures par jour afin d'offrir le plus beau spectacle possible au public et aux membres du jury Shy'm, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Cela vaut toujours de belles pertes de poids aux candidats, mais aussi quelques blessures parfois. Elsa Esnoult en sait quelque chose puisqu'elle s'est blessée à deux jours du nouveau prime, comme elle l'a confié sur Instagram, le 31 octobre 2019.

Contrairement à de nombreuses stars, la partenaire d'Anthony Colette n'a pas pris le temps de se déguiser et de poster une belle photo sur ses réseaux sociaux pour Halloween car elle était en répétitions pour la nouvelle émission qui sera diffusée en direct sur TF1, le 2 novembre 2019. Cette semaine, Elsa Esnoult réalisera un cha cha et un flamenco, la pression monte donc et les entraînements sont de plus en plus intenses. Résultat ? Elle s'est fait un petit bobo. "Petite blessure pendant les entraînements mais ça va aller je tiens le coup, mon ostéo Kevin s'occupe de moi.... Je vous embrasse très fort...", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on la voit se faire manipuler par son ostéopathe. Très vite, ses fans lui ont posté de nombreux messages de soutien afin de lui donner encore plus de force.

Espérons que l'actrice des Mystères de l'amour (TMC) sera remise sur pied demain soir pour affronter Sami El Gueddari et Fauve Hautot, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, Linda Hardy et Christophe Licata, lors du prime spécial Halloween.