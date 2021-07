Elsa Esnoult en bikini : elle profite de ses vacances après une année compliquée

Beaucoup d'imprévus en 2021

Plus tard dans l'année, en mars 2021, Elsa Esnoult a même été testée positive à la Covid-19. Dans les colonnes de Téléstar, cette dernière n'a pas manqué de revenir sur cet événement imprévu. "J'étais extrêmement fatiguée et j'avais des courbatures dans le dos, a-t-elle expliqué. J'ai d'abord pensé à une grippe, mais par précaution, j'ai passé un test Covid qui s'est avéré positif. J'étais vraiment K.O. avec de fortes douleurs à la tête et un mal de gorge. Surtout, c'était très frustrant de perdre le goût. C'est là qu'on voit qu'il faut savourer tous les plaisirs simples de la vie."

Résolument positive face aux différents aléas de la vie, Elsa Esnoult demeure une personnalité très appréciée. Surtout par son père. En mai dernier, l'actrice avait convié 50' Inside chez elle. Et durant cette petite apparition, son père Gilles n'a pas hésité à partager les qualités de sa fille : "Je suis fier d'Elsa. Je suis surtout content qu'elle ait pu réaliser vraiment ce qu'elle souhaitait. Depuis toute petite, elle aimait chanter, jouer la comédie... Bon, c'est formidable de pouvoir arriver à faire ce qu'on veut dans la vie." Et de poursuivre, non sans bienveillance au sujet de sa vie privée : "Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'elle réussisse sa vie sentimentale et affective comme elle a réussi sa vie professionnelle. J'espère que ça va continuer, mais maintenant, il faudrait qu'elle prenne un petit peu de temps pour elle et qu'elle puisse s'organiser sentimentalement."