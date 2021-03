Elsa Esnoult se confie sur la santé chancelante de sa maman : "Une période difficile"

Elle a vécu une enfance modeste mais heureuse. Si la vie sourit aujourd'hui à Elsa Esnoult, elle n'a pas toujours été tendre avec elle. Certains obstacles se sont abattus sur son chemin, parfois effrayant, en touchant notamment à ses parents. "Papa est directeur commercial. Ma maman était aussi commerciale, mais elle a dû arrêter il y a six ans à cause d'ennuis de santé qui sont heureusement derrière elle, explique la jeune femme au magazine Closer. Une période difficile, car mes parents sont tout pour moi. Alors quand il leur arrive quelque chose..."



C'était son bonheur de me voir à la télé

Elsa Esnoult a le don de redonner le sourire. Les fans des Mystères de l'amour lui vouent un culte du domaine du divin et certains vont même jusqu'à se faire tatouer son nom sur la peau. La comédienne a, entre autres, aidé sa maman à aller mieux en incarnant Fanny sur TMC face à Sébastien Roch. "J'ai envie de m'accrocher à fond pour réussir, afin que ma mère soit encore plus fière de moi, poursuit-elle. C'était son bonheur de me voir à la télé. Regarder un épisode de ma série lui permettait d'être heureuse et d'oublier les problèmes qu'elle traversait."

À l'école, j'avais l'impression que toutes les filles étaient mieux que moi

Les cicatrices du passé ne se referment que partiellement. Rongée de complexes physiques, alors qu'elle est si jolie, Elsa Esnoult avouait qu'elle tenait ses mauvaises habitudes de l'adolescence, alors qu'elle luttait pour les camoufler en participant à l'émission Danse avec les stars. "Ce sont des choses qui datent du passé, depuis toujours, précisait-elle à Purepeople. Il y a des moments où je me sentais très très mal dans ma peau. J'ai grandi avec, je ne me suis jamais trouvée extraordinaire. À l'école, j'avais l'impression que toutes les filles étaient mieux que moi. J'étais dans une école où les élèves avaient beaucoup plus d'argent que moi. On n'était pas du même niveau social. Mes parents ont toujours fait en sorte de mettre leurs moyens pour nos études, à ma soeur et à moi, pour qu'on ait les cartes en main et réussir dans la vie."

Un ange gardien veille tout de même sur ses épaules. Si elle n'a pas remporté la compétition de danse de TF1, Elsa Esnoult a sorti son cinquième album le 19 février 2021 et a déjà été récompensée d'un disque d'or. La vie a beau essayer de la mettre à l'épreuve pour la déstabiliser... c'est peine perdue !

