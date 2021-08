Elsa Fayer : Toutes les photos de son mariage de rêve avec le beau Zach

En amour, Elsa Fayer s'y connaît ! Elle a vu des histoires commencer et s'achever dans les émissions Qui veut épouser mon fils ?, La Villa des coeurs brisés, 10 Couples parfaits et La Bataille des couples. De son côté, la présentatrice télé est la femme comblée d'un certain Zach Hanoun, qu'elle a épousé dans le plus grand secret...

L'heureux événement avait eu lieu le 20 septembre 2016, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Elsa Fayer et Zach Hanoun s'étaient unis lors d'un mariage des plus discrets, dont les téléspectateurs n'avaient pris connaissance qu'en janvier 2017. Angélique en robe blanche, Elsa avait dit "Je le veux" à son homme, en présence de sa famille. Les deux filles du couples, les jumelles Liv et Emy, avaient naturellement assisté à la cérémonie. Elles étaient âgées de 6 ans à l'époque, et en ont 11 aujourd'hui.