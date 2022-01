Elsa Zylberstein a affronté la mort de sa mère en plein tournage : "Le pire moment de ma vie..."

Il faudra se montrer encore un peu patient pour découvrir le film Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan. Le biopic, dans lequel Elsa Zylberstein tient la vedette, est reporté au 12 octobre 2022. Fatalement, la comédienne n'a qu'une hâte : c'est que le public découvre cette aventure incroyable pour laquelle elle a tout donné. Le rôle de Simone Veil, elle l'a préparé pendant plus d'un an. Douze mois durant lesquels l'actrice a vécu des choses terribles.

J'ai perdu ma mère lors de ce tournage

Incarner Simone Veil au cinéma ? Un rêve éveillé pour Elsa Zylberstein, qui avait rencontré la magistrate il y a dix ans, alors qu'elle lui remettait un prix au nom de l'Université hébraïque de Jérusalem. Mais le tableau s'est un peu noirci en plein milieu de l'aventure, quand l'héroïne a dû faire face à la disparition de sa maman. "J'ai perdu ma mère lors de ce tournage, raconte-t-elle au magazine Elle. Le pire moment de ma vie a percuté le plus beau cadeau de ma vie. Avec Olivier Dayan, nous avons aussi voulu montrer la femme brisée par la mort : la mort de Milou, sa soeur bien-aimée, et celle de sa mère, centrale dans le film. On ne se remet jamais de la mort de sa mère."

Ce n'est pas sans conséquence sur la santé...

Essuyer ses larmes n'a pas été la seule difficulté rencontrée par Elsa Zylberstein, bien qu'elle fut sans conteste la plus difficile. Pour se transformer en Simone Veil, l'ancienne compagne d'Arnaud Montebourg a dû se transformer à tous niveaux. Elle a subi de longues séances maquillage - 4 heures pour jouer Simone à 40 ans, 7 heures pour ses 70 ans -, a métamorphosé sa voix à l'aide du centre Tomatis, spécialiste de l'apprentissage des langues... et a dû se transformer physiquement. "Je voulais disparaître et devenir Simone, rappelle-t-elle. J'avais déjà un peu les pommettes et les yeux, mais il a fallu que je prenne huit kilos. J'ai dû voir plusieurs nutritionnistes avant que l'une accepte, car ce n'est pas sans conséquence sur la santé. J'allais me peser tous les deux jours. J'ai pris du ventre, des cuisses, tout le monde pensait que j'étais enceinte..."

