Elsa Zylberstein et Arnaud Montebourg en couple : retour sur leur histoire d'amour "fugitive"

A 52 ans, Elsa Zylberstein affiche déjà une vie amoureuse bien remplie. Parmi les hommes de sa vie, il faut notamment compter sur l'ancien ministre qui se rêve aujourd'hui président de la République, Arnaud Montebourg. Une romance de brève durée mais toutefois marquante.

En février 2014, le magazine Le Point annonçait la liaison entre Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif sous la présidence de François Hollande, et l'actrice Elsa Zylberstein. Une histoire d'amour qui avait toutefois démarré en septembre 2013, après leur rencontre lors d'une réception organisée par l'écrivain Marek Halter selon Paris Match. Mais, malheureusement, en octobre 2014, après un peu plus d'an, c'est la comédienne qui annonce en personne leur rupture. Alors invitée de l'émission On n'est pas couché, elle clame : "Le redressement n'a pas été très productif."

Malgré la séparation, Elsa Zylberstein n'a gardé que du positif de son histoire avec Arnaud Montebourg. "J'ai avant tout rencontré un homme pur et beau à l'intérieur, une belle personne. C'est cela qui m'a plu", disait-elle par exemple dans les pages du magazine Gala. Et, dans Paris Match, l'actrice des films Un + Une et Les Têtes de l'emploi ajoutait : "Quand je suis troublée, ça se voit, je ne calcule pas (...) Avec lui, ce fut très fugitif, mais génial à observer."

Par la suite, Elsa Zylberstein s'est mise en couple avec Michaël Pierrard. Quant à Arnaud Montebourg, qui s'est récemment déclaré candidat à la présidentielle de 2022, il vit désormais une belle histoire de coeur avec Amina Walter. "Je me suis reconstruit une vie stable et heureuse. J'ai pu faire enfin la grande reconquête de mon fils de 19 ans [Paul, dont la maman est son ex-femme Hortense de Labriffe, NDLR] et de mes deux filles de 17 [Adèle, née de la même union, NDLR] et 4 ans [Jeanne, née de sa relation terminée avec Aurélie Filippetti, NDLR] (...) Ma nouvelle vie, c'est leur victoire", disait-il dans les pages de Gala en mars 2020.