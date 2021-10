Elsa Zylberstein : Ce geste d'amour fou, digne d'un film, qui l'a marquée

Bons amis à la ville, Elsa Zylberstein et Stéphane de Groodt forment un couple détonnant dans la nouvelle comédie Tout nous sourit. Après avoir été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie, le film sort enfin au cinéma ce 20 octobre 2021. L'occasion pour le duo d'acteurs de se prêter au jeu de l'interview Power Of Love pour Purepeople.com !

Plutôt discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie amoureuse, Elsa Zylberstein s'est malgré tout laissée aller à quelques confidences. La comédienne de 52 ans s'est ainsi souvenue du geste le plus romantique qui lui a jamais été adressé : "Quelqu'un qui a pris un avion pour venir me rejoindre à Los Angeles. Et qui après m'a fait un parcours guidé de comment je devais le retrouver dans un endroit", a-t-elle raconté, tout en préservant l'identité de ce compagnon dévoué.

S'agit-il d'Antoine de Caunes, avec qui elle a été en couple entre 1997 et 2005 ? A moins que cette folie amoureuse ne soit plus récente et soit signée Nicolas Bedos, Georges-Marc Benamou, Arnaud Montebourg ou peut-être Yann Moix, quatre hommes qui ont partagé la vie de l'actrice ces dernières années (voir diaporama).