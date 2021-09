Elsa Zylberstein et Sandrine Bonnaire : Duo glamour au Festival de Deauville

Les soirées sont belles en ce moment du côté de Deauville. Les stars d'ici et d'Outre-Atlantique sont réunies par la passion du cinéma dans la ville côtière où l'on a pu croiser Charlotte Gainsbourg (présidente de l'évènement cette année) et Johnny Depp cette semaine. Pour cette 47e édition du Festival du cinéma américain, une belle projection avait lieu hier, celle du dernier film de Claude Lelouch. Le réalisateur de 83 ans est venu présenter son nouveau film, L'amour c'est mieux que la vie. Dans cette comédie romantique, on retrouve entre autres Gérard Darmon, Béatrice Dalle ou Kev Adams.

Mais hier soir, ce sont deux autres actrices présentes au casting du film qui ont fait sensation sur le tapis rouge. Venues soutenir le réalisateur star, Elsa Zylberstein (52 ans) et Sandrine Bonnaire (54 ans) étaient tout simplement radieuses sous l'oeil des photographes. Apparue dans une magnifique et très longue robe blanche, Elsa Zylberstein était ravissante. Sandrine Bonnaire avait opté pour un total look black hier soir, elle aussi dans une robe longue qui lui allait à ravir. Très apprêtées, les deux actrices ont pris la pose côte-à-côte et on a pu apercevoir la belle complicité qui les unit.

Un bel hommage à Bébel

Très peiné par la disparition de son grand copain Jean-Paul Belmondo, Claude Lelouch a tenu à rendre un vibrant hommage à la légende du cinéma qui vient d'avoir le droit à un hommage national. Après avoir fait part à l'assistance de tout son amour pour Bébel, le réalisateur a demandé à tout le monde de se lever pour offrir une standing-ovation à ce héros national. Il a d'ailleurs confié que Belmondo avait été le premier à entendre les répliques de L'amour c'est mieux que la vie.