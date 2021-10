Elsa Zylberstein, Virginie Guilhaume, Caroline Nielsen : somptueuses au dîner de gala de l'ONG "Elisecare"

Elles ont sorti le grand jeu pour une noble cause. Le 13 octobre, l'ONG Elisecare a organisé un dîner de gala, de concert avec le chef Yannick Alléno et sous le parrainage de Philippe Bénacin, président général d'Interparfums. Dans le très chic Pavillon Ledoyen à Paris, de nombreuses célébrités de l'univers ont fait une apparition à l'instar de Virginie Guilhaume, Philippe Douste-Blazi, ancien ministre des Affaires étrangères venu accompagné de sa femme Marie Laure-Bec, Julie Gayet, la chanteuse Emel Mathlouthi, Caroline Nielsen, l'ex-compagne d'Arthur et la mère de son fils Aaron (11 ans).

Côté look, la mannequin et comédienne, qui lançait des regards espiègles sur le photocall, était habillée d'une jupe blanche et d'un top noir. Elsa Zylberstein portait une rose noire moulante très rock, tandis que l'animatrice de 43 ans, Virginie Guilhaume, a opté pour un ensemble classique veste blazer et pantalon. Marraine du gala 2019, Elsa Zylberstein a posé au côté d'Elise Boghossian, présidente de l'association Elisecare.

Depuis 2012, cette organisation intervient dans les pays décimés par les conflits et prend en charge les blessés victimes de la guerre et du terrorisme. L'ONG offre également aux rescapés, à travers des dispensaires mobiles, une prise en charge médicale et psychologique complète en Irak, Syrie, Ethiopie, Liban et en Arménie, auprès de femmes victimes de trafic sexuel et d'enfants victimes de torture.

Après le dîner gastronomique préparé avec soin par le chef étoilé Yannick Alléno, une vente aux enchères a eu lieu. Parmi les lots à remporter, un petit-déjeuner au Café de Flore avec Julie Gayet ! Et pour finir la soirée en beauté, la chanteuse Selah Sue est venue interpréter trois chansons.