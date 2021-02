Emanuelle Béart engagée : son vibrant appel contre l'exclusion énergétique

Emmanuelle Béart met sa notoriété au profit d'une cause qui lui tient tant à coeur : la lutte contre la pauvreté. Auprès de l'association Stop à l'exclusion énergétique, l'actrice a lancé une large campagne de dons visant à aider ces trois millions de foyers obligés à vivre dans de mauvaises conditions sanitaire. Pour trop de personnes, se chauffer ou s'éclairer est tout simplement impossible, même avec les nombreuses aides déjà existantes.

"En France, plus d'un million d'enfants, de femmes et d'hommes souffrent gravement du froid de l'hiver et souvent du chaud l'été. Ils ont un toit, mais ils sont mal logés. Une précarité que l'on ne voit pas. Derrière ces portes fermées, ces façades anonymes, ces appartements et maisons sont des vraies passoires énergétiques où il fait presque aussi froid que dehors et où la vie devient souvent insupportable. "J'ai honte, j'ai honte de vivre comme ça", "J'ai honte de faire vivre cela à mes enfants", disent-ils. Plus inquiétant encore, c'est aussi la santé de ces habitants qui est touchée. Allergies chez les enfants, maladies à répétition aussi pour les plus grands et impossibilité pour les plus âgés de grandir sereinement. Beaucoup se sentent dans l'impasse face à des coûts de travaux qui peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros", déplore Emmanuelle Béart dans ce spot diffusé sur les réseaux sociaux et à la télévision.