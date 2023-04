Emeric (L'amour est dans le pré) : "Beau mariage" avec Anne-Lise, des photos font vivement réagir

La vie d'Emeric a pris un autre sens il y a un an. Le candidat révélé au grand public dans L'amour est dans le pré 2018 a rencontré Anne-Lise. Une femme avec laquelle il file toujours le parfait amour. Pour preuve, il a posté de nouvelles photos de couple, dimanche 16 avril 2023.

Lors de son aventure dans l'émission présentée par Karine Le Marchand, Emeric a rencontré Clémentine et Lucie chez lui. Il avait fini par se mettre en couple avec cette dernière, mais leur histoire n'a pas duré. Il avait ensuite vécu une histoire avec l'une de ses anciennes prétendantes prénommée Maëlle. Mais encore une fois, cela n'avait pas fonctionné. Puis, Anne-Lise a débarqué dans sa vie. La jeune femme l'a repéré lors de la diffusion de son portrait. "Mais moi, à ce moment-là, j'étais en couple, je vivais sur Lyon", révélait-elle dans un épisode de L'amour vu du pré, en octobre dernier. Mais après l'avoir revu à la télévision un peu plus tard, elle s'est dit qu'il y avait "un truc". Elle a alors commandé un sapin au pépiniériste. Et au moment d'aller le chercher, c'était le coup de foudre.

Un mariage qui fait réagir

Les tourtereaux, qui ont fêté leur 1 an d'amour en décembre dernier, ne semblent pas près de se quitter. Et Emeric continue à partager leurs aventures sur Instagram. Ainsi, les internautes ont découvert que le 15 avril, Anne-Lise et lui se sont rendus à un mariage. Pour l'occasion, la jeune femme portait une veste et un pantalon blanc. Son cher et tendre a quant à lui misé sur un costume trois pièces gris. Complices, ils ont pris la pose pour le plus grand bonheur de leur communauté. "Un très beau mariage ce week-end sous un soleil breton ! Un grand merci aux heureux mariés Mathilde et Mikael pour ce superbe week-end beaucoup d'amour à vous !!! #mariage #wedding #amour", peut-on lire en légende de la publication.