Émilie Broussouloux rayonnante à la plage : adorable photo de famille... et joli décolleté !

Cette deuxième grossesse ne fut pas des plus évidentes, comme elle l'avait confié lors d'une interview pour Télé Loisirs, avant de donner naissance à son fils : "Au début, ça a été compliqué car j'étais alitée et je ne l'ai pas très bien vécu. Mais aujourd'hui, je la vis très bien, de manière très intense et en famille. La sage-femme m'a en revanche demandé de ralentir un peu car je suis à 200%", avait-elle déclaré.

La belle-fille de François Hollande et Ségolène Royal a par la suite accouché chez elle, ce qui fut un moment exceptionnel pour elle. "Si je raconte cette expérience aujourd'hui, c'est parce que trop peu d'entre nous se renseignent sur les différentes possibilités d'accoucher. C'était mon cas lors de ma première grossesse. J'aimerais faire prendre conscience aux femmes qui me liront que nous méritons toutes une naissance heureuse et respectée", avait-elle rapporté sur Instagram.