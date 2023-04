Émilie (Mariés au premier regard) en couple : une "folle" entre en contact avec son chéri basketteur, elle recadre

Ces derniers mois, Emilie avait retrouvé le sourire. L'ex-candidate de Mariés au premier regard (M6) s'épanouissait auprès d'un homme dont elle préférait taire l'identité mais sur qui elle se confiait régulièrement sur ses réseaux sociaux. Alors qu'elle semblait être heureuse et s'imaginait déjà agrandir sa famille, Emilie a finalement créé la surprise le 7 mars dernier en annonçant leur rupture. "J'ai décidé d'arrêter la relation parce que je n'arrivais pas à donner. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de donner, donner. Je n'arrivais pas à l'aimer, alors que cette personne, elle a tout", déclarait-elle, en larmes.

Selon Emilie, les blessures de son passé l'empêchaient de s'ouvrir à une nouvelle relation. Et pourtant, la brunette a finalement rapidement rebondi dans les bras d'un autre. En effet, il y a quelques semaines, l'ex-femme de Frédérick a annoncé avoir retrouvé l'amour auprès d'un certain Mathieu qui est basketteur professionnel. Toujours très transparente, la maman de Lina (2 ans) n'a pas tardé à en parler à sa communauté Instagram. Et ce week-end, Emilie a indiqué se trouver "dans le nord" avec son chéri, où elle a rencontré sa famille pour la première fois. Mais ce moment a quelque peu été gâché par une internaute, laquelle s'est permise d'envoyer un message à Mathieu. En story, Emilie a donc tenu à recadrer. "Il y a une fille folle, une folle qui a écrit à Mathieu... Je ne la connais pas, on ne la connait pas, on ne sait pas qui c'est ! Elle voulait mettre en garde Mathieu", a-t-elle rapporté.

Les gens sont vraiment idiots

Et de continuer : "Coucou Jessica, si tu te reconnais. Elle laisse son profil visible et elle s'appelle Jessica, et elle lui a dit 'Méfie-toi d'Emilie, elle est instable Emilie...'". Un message honteux et surtout pas très futé selon l'ex-candidate de M6 qui a tenu à faire savoir qu'avec Mathieu, ils formaient un couple très soudé. "Bien sûr on en a rigolé, les gens sont vraiment idiots. Ils pensent que je ne vais pas le savoir... Allo je suis en couple avec lui, on communique, on se dit tout... Les commentaires un peu pétés... Cela ne fonctionnera pas", a-t-elle conclu.