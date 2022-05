Emilie (Mariés au premier regard) : Frédérick fait des révélations sur le comportement de son père au mariage

Lors d'un tournage, la production a de nombreuses heures d'images et ne peut donc pas tout diffuser. Mais les candidats ne sont jamais avares en confidences et font souvent des révélations. Ca a été le cas de Frédérick, candidat de Mariés au premier regard 2022 (M6). A l'occasion d'un live Instagram le 19 mai, il a raconté des anecdotes inédites sur son mariage avec Emilie.

Les fidèles téléspectateurs de M6 qui suivent Mariés au premier regard se souviennent parfaitement de l'arrivée glaciale du papa d'Emilie le jour de l'union. "Il met une ambiance un petit peu pesante qui fait un peu flipper tout le monde", avait confié Iskander, le témoin de Frédérick. C'est donc un futur marié assez impressionné que le public a pu découvrir. Pourtant, tout ne s'est pas vraiment déroulé ainsi. Le papa d'Ambre (14 ans) a en effet révélé (vers la 12e minute) que Jacques avait fait de l'humour durant le mariage. "Moi c'est Jacques, mais vous pouvez m'appeler Jacquouille", aurait-il lancé en avançant vers son futur gendre. Une blague pour "détendre l'atmosphère" qui a malheureusement été coupée au montage ! "Le montage fait qu'il y a des choses qui sont coupées, mis à certains endroits... Ce qui ne reflète pas exactement ce qu'il s'est passé. Jacques c'est une crème, il n'y a rien à dire sur Jacques", a-t-il conclu.

Ce n'est pas tout ! En précisant qu'il n'était "pas de la crème", le papa d'Emilie aurait ajouté que sa fille avait "un oeil de verre". Des paroles qui ont, à coup sûr, quelque peu détendu Frédérick qui comme sa future épouse attendait beaucoup de cette expérience. Et il n'a pas été déçu puisqu'il a été immédiatement séduit par la belle brune aujourd'hui âgée de 36 ans. Une attirance réciproque. Ils se sont donc dit "oui" et ont ensuite vécu une lune de miel de rêve à Prague (en République Tchèque). Elle a été un peu gâchée par une dispute qui s'est déroulée en off, à cause d'une folle danse du père de famille. Lundi prochain, les téléspectateurs découvriront si les jeunes mariés ont réussi à passer outre.