Emilie (Mariés au premier regard) : Son nouveau mode de vie financier critiqué, grosse mise au point !

C'est devant les caméras de M6, lorsqu'elle s'est unie à Frédérick dans Mariés au premier regard, qu'Emilie s'est révélée au grand public. Quittée par son compagnon alors qu'elle était enceinte de leur fille Lina (1 an), la jolie brunette est bien décidée à trouver l'amour. En attendant de savoir la suite de son histoire, avec ou sans le prince charmant que lui ont dégoté les experts du programme, Emilie continue de partager son quotidien, sur les réseaux sociaux cette fois. Suivie par plus de 80 000 personnes sur Instagram, la belle se lance de temps à autre dans des publicités. De quoi faire réagir ses abonnés...

Dimanche 22 mai 2022, Emilie se saisit de son compte sur le réseau social de partage d'images et prend la parole en story. "On me dit que j'ai arrêté mon travail pour faire des placements de produit. Ce n'est pas vrai du tout !", lâche-t-elle. Et d'expliquer la raison pour laquelle elle a pris un autre chemin, professionnellement parlant : "J'ai cessé mon activité à cause de ma santé mais également à cause de la Covid. Mais je n'ai jamais arrêté mon travail pour faire du placement de produit." Rappelons en effet qu'Emilie a récemment donné de ses nouvelles, et elles n'étaient pas bonnes. "Je suis désolée mais j'étais vraiment très mal, avait-elle déclaré mi-mai 2022. J'étais à l'hôpital parce que, dans ma prise de sang, ça révélait une embolie pulmonaire possible. J'ai un Covid qui est très très fort."

Et puis, surtout, celle qui a été en dépression après sa rupture avec le père de sa fille assure ne pas pouvoir subvenir pleinement à ses besoins avec les revenus qu'elle perçoit actuellement. "Je ne pourrais pas vivre de placements de produit parce que ça paye même pas la moitié de mon loyer. Je le fais juste par plaisir et passion. J'ai toujours réussi à gagner ma vie grâce à moi", indique-t-elle. Et d'ajouter afin de faire taire les mauvaises langues : "Les gens qui me connaissent savent que je suis partie de rien, mes parents n'avaient pas les moyens de nous payer des études. Dire que je fais la télé pour de l'argent, c'est vraiment une grosse connerie, j'ai toujours bien gagné ma vie (...). Il faut arrêter de jalouser les gens." Voilà qui est dit !