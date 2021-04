Emilie Nef Naf issue d'un adultère et abandonnée par son père : "Pour lui, je suis un cancer"

Émilie Nef Naf n'a pas grandi dans les meilleures conditions. Elle en parle dans son autobiographie, Comme un air de Cendrillon, à paraître le 29 avril 2021. L'occasion de découvrir que la jolie brune aux millions d'abonnés est issue d'une liaison extra-conjugale. En effet, son père était un homme marié lorsqu'il a eu une aventure avec sa mère. "Enfant, je ne m'en rendais pas compte : ce que je n'avais jamais eu ne me manquait pas. Et ma mère n'a pas dénigré mon père. Cela m'a permis de ne pas avoir de haine", a-t-elle relativisé dans les pages de Public.

Émilie Nef Naf est néanmoins partie à sa recherche lorsqu'elle était adolescente. Leur rencontre ne fut alors pas concluante, à son grand regret. "J'étais choquée mais je ne l'ai pas détesté. Il me fait plutôt de la peine, il est victime de cette situation. Pour lui, je suis un cancer : je suis là, mais il ne veut pas de moi". C'est donc seule avec sa mère qu'elle a grandi, bien loin du luxe dans lequel elle se trouve aujourd'hui. La jolie brune a même dû saisir l'aide des Restos du coeur. "À certains moments, on était vraiment dans la misère. J'avais des chaussures trouées, on nous coupait l'électricité...", s'est-elle souvenue pour nos confrères. Émilie Nef Naf estime malgré tout ne pas avoir vécu ce chapitre de sa vie "comme une souffrance". "J'étais heureuse avec ma mère. On était hyper fusionnelles : j'ai dormi avec elle jusqu'à mes 15 ans !", a-t-elle confié.

Mais la Française de 33 ans ne pouvait pas se contenter de cette vie. Et c'est avec le désir de réussir et de se faire un nom qu'elle s'est rapidement émancipée : "À 16 ans, j'avais besoin de reconnaissance. Le problème, c'est que je n'avais aucun talent ! Je ne sais ni chanter, ni danser. La télé-réalité était la façon de sortir de l'anonymat et de gagner de l'argent". Force est de constater que cette direction a réussi à Émilie Nef Naf, laquelle a remporté sa saison de Secret Story en 2009. Après quoi, elle s'est construit la vie dont elle a toujours rêvé avec une carrière accomplie et surtout, une famille unie. Elle est en couple avec le footballeur Jérémy Ménez, avec qui elle a eu deux enfants, Maëlla (née en 2012) et Menzo (né en 2014).

Le reste de l'interview d'Émilie Nef Naf est à retrouver dans le magazine Public, en kiosques ce vendredi 23 avril 2021.