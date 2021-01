Emma Daumas : Retour sur son aventure incroyable avec les frères Hanson (EXCLU)

Le 22 janvier 2021, Emma Daumas a annoncé la sortie de son nouvel album L'art des naufrages. Un opus tout en douceur et en maturité sur lequel elle a travaillé en totale indépendance. Après avoir claqué la porte d'Universal, la jeune chanteuse a effectivement lancée une association de soutien à la création musicale, Les Enfants Sauvages Music, et interprète désormais ses propres sons, ses propres compositions... le fruit de ses entrailles. Fut un temps, pourtant, où elle collaborait volontiers avec d'autres artistes. Et pas n'importe lesquels !

Impossible d'oublier son iconique duo avec Eskobar, You Got Me, ni les performances qu'elle a délivrées aux côtés de Lara Fabian ou de Johnny Hollyday dans la Star Academy. Mais le saviez-vous ? Peu après avoir quitté le château de Dammarie-les-Lys, la jeune femme s'est associée aux frères Hanson, Isaac, Taylor et Zac, mêlant sa voix aux leurs dans le bilingue Someone (Laissons nous une chance). "C'était mon groupe préféré de mes 14 à mes 17 ans, explique-t-elle à Purepeople. Je m'identifiais vachement à eux. Ils étaient jeunes, ils écrivaient leurs chansons, ils étaient plutôt pop rock. Un jour, j'ai appris qu'ils avaient monté leur label, qu'ils travaillaient sur un album et qu'ils cherchaient une française pour faire un duo. Par grande chance, nous avions le même attaché de presse qui nous a mis en relation."