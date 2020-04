Emma Watson amoureuse : l'identité de son chéri enfin révélée

Bien que le couple semble filer le parfait amour, le plus discrètement possible, Emma Watson avait pourtant clamé être une célibataire épanouie lors d'une interview accordée au magazine Vogue en novembre dernier : "Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment heureuse maintenant. J'appelle ça être son propre partenaire." Un entretien réalisé à l'approche de ses 30 ans, anniversaire qu'elle a finalement célébré en confinement le 15 avril dernier : "Je me demandais pourquoi tout le monde parlait autant du passage à la trentaine. Je me disais que ce n'était rien. Puis quand j'ai eu 29 ans, je me suis dit 'Oh mon Dieu, je me sens si stressée' (...). Si tu n'as pas bâti un foyer, si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas de bébé et que tu fêtes tes 30 ans, et si tu n'es pas suffisamment stable dans ta carrière, que tu continues à essayer de t'en sortir... ça implique énormément d'anxiété."