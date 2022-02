Emmanuel Philibert de Savoie : le prince célèbre le Nouvel An chinois... avec un large tatouage !

Aurait-il hérité de la passion de son défunt copain Johnny pour les tatouages ? Pour le Nouvel An chinois, célébré le 1er février 2022, le prince Emmanuel Philibert de Savoie s'est saisi de son compte Instagram pour souhaiter une bonne année du tigre à ses abonnés. L'occasion était toute trouvée pour mettre en avant le large tatouage qui orne son bras depuis maintenant 2 ans !

Parmi les différents dessins qui décorent son corps, le chef de la maison royale de Savoie possède un large tigre en couleurs à l'intérieur de son avant-bras (voir diaporama). Un motif qui semble dater de l'année 2019 et d'un voyage à Tokyo, comme en témoigne une photo Instagram prise chez le tatoueur à cette époque. Ce goût pour l'encre, il pourrait bien l'avoir hérité de son ami Johnny Hallyday, puisque le Taulier a su transmettre cette passion du tatouage à plusieurs membres de son entourage, à commencer par Laeticia Hallyday. Depuis le décès du rockeur en 2017, sa veuve est d'ailleurs restée proche du prince Emmanuel Philibert de Savoie, "son frère de coeur", qui passe lui aussi une grande partie de l'année en Californie.

Quand il ne s'occupe pas de son food-truck et de son restaurant italien appelés Prince of Venice (un nom royal tout trouvé), le chef de la maison de Savoie revient en France pour passer du temps avec ses filles, les princesses Vittoria et Luisa (18 et 15 ans), qu'il partage avec son épouse Clotilde Courau. Enfin, le prince Emmanuel Philibert de Savoie possède un pied-à-terre à Monaco. D'ailleurs, lundi 31 janvier, juste avant de célébrer le Nouvel An chinois, celui qui s'apprête à fêter ses 50 ans a pris part à une maraude près du port de Nice, en compagnie des Anges Gardiens de Monaco, association qui vient en aide aux personnes dans le besoin.