Emmanuelle Béart et Michaël Cohen : leur fils Surafel, 13 ans déjà... il a bien grandi !

Emmanuelle Béart est la mère de trois enfants : Nelly, 30 ans, fruit de sa relation avec le comédien Daniel Auteuil, Yohan, 26 ans, dont le père est David Moreau, et Surafel, un garçon originaire d'Ethiopie adopté à huit mois quand elle était encore en couple avec l'acteur Michaël Cohen. Mariés, les ex ont finalement divorcé quelques mois seulement après avoir adopté le garçonnet. Les deux n'en sont pas moins restés complices et en bons termes. Une bonne nouvelle qui n'a donc pas troublé l'équilibre de Surafel. Si ses parents sont séparés, Surafel garde le sourire. La preuve !

Ces derniers jours, c'est avec son papa qu'il a passé du temps. Entre deux morceaux de bûches et quelques chants de Noël, père et fils ont sillonné les rues de Paris en famille et entre amis. Au détour du Pont-Neuf, Michaël Cohen a immortalisé cette petite réunion en postant un selfie de toute la troupe, Surafel compris, et il a bien grandi.

Si l'on ne voit que la moitié de son visage, elle est largement suffisante pour constater le bonheur dans lequel l'adolescent de 13 ans semble nager. L'oeil coquin et le sourire jusqu'aux oreilles, Surafel irradie aux côtés de son papa et de ses amis. Un épanouissement qui fait plaisir à voir et qui prouve qu'Emmanuelle Béart et Michaël Cohen ont réussi leur mission de parents avec brio et beaucoup de succès, à l'image de leurs carrières.