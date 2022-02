Emmanuelle Bercot : Son fils a fait The Voice et a déjà une belle carrière

C'est dans les années 90 qu'Emmanuelle Bercot a débuté sa carrière de réalisatrice, scénariste et actrice française. Une voie que son fils a suivie. En effet, le jeune homme a une carrière bien remplie et a notamment participé à The Voice Kids, sur TF1.

Emmanuelle Bercot est la compagne du directeur de la photographie Guillaume Schiffman. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Nemo Schiffman né il y a vingt-et-un ans. Et il est sous le feu des projecteurs depuis sa jeunesse. Il peut se targuer d'avoir donné la réplique à Catherine Deneuve en 2013, dans le film Elle s'en va. Une oeuvre cinématographique réalisée par sa maman. Pour ce premier rôle, il a été nommé au César du meilleur espoir masculin en 2014. Un trophée finalement décerné à Pierre Deladonchamps pour son rôle dans L'Inconnu du lac.

La même année, c'est en tant que chanteur qu'il s'est illustré dans The Voice Kids. Il avait impressionné en reprenant Calling You de Jevetta Steele. Les trois coachs (Jenifer, Louis Bertignac et Garou) s'étaient retournés mais il avait choisi de rejoindre l'équipe de Garou. Il est allé jusqu'en finale est est arrivé en deuxième position de cette édition remportée par Carla.

En 2016, c'est dans la série d'Arte Trepalium que les téléspectateurs ont pu le retrouver. Il a également fait son retour en musique avec les single Will et Yeah don't Mind. L'année suivante, il crève le grand écran dans les salles obscures dans La Promesse de l'Aube réalisé par Éric Barbier, aux côtés de Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney. En parallèle, il sort le single Stop The Rain en duo avec Nilusi (ex-membre du groupe Kids United).

En 2019, il débarque sur Netflix dans la série fantastique Mortel. Et, en décembre dernier, Nemo a dévoilé sur Instagram qu'il venait de finir un tournage pour le film Maman, ne me laisse pas m'endormir, réalisé par Sylvie Testud.