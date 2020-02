Emmanuelle Seigner : Soutien à toute épreuve de Roman Polanski depuis 35 ans

Le mariage de Roman Polanski et Emmanuelle Seigner a été marqué par les accusations d'agression sexuelle ou de viol de plusieurs femmes. Au total, douze femmes affirment avoir été abusées par le réalisateur du Pianiste dans les années 1970.

Peu de temps après que Roman Polanski a été incarcéré deux mois en Suisse, en 2009, dans le cadre d'un mandat d'arrêt international délivré par les États-Unis pour "relations sexuelles illégales avec une mineure" en 1977, sa femme s'était confiée au magazine Elle : "Ma position est très difficile et je comprends parfaitement que cette histoire ait choqué. Moi, elle ne me choque pas parce que je connais l'homme, le dossier et les dessous de cette affaire. L'homme que je connais n'a rien à voir avec celui qu'on a décrit dans les journaux. Ça n'est pas l'homme que j'ai rencontré, dont je suis tombée amoureuse, que j'ai épousé (...). Je suis persuadée que cette histoire, au final, pour moi et pour les enfants, nous a aidés à être plus forts."

La carrière d'Emmanuelle Seigner est intimement liée à celle de son mari puisque tous deux ont travaillé sur plusieurs films : Lunes de fiel (1992), La Neuvième Porte (1999), La Vénus à la fourrure (2013), D'après une histoire vraie (2017) et J'accuse (2019).