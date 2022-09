Emmy Awards 2022 : Zendaya ultra sexy dans un décolleté XXL, elle fait sensation

Zendaya était resplendissante ce lundi 12 septembre à l'occasion des Emmy Awards 2022 au restaurant San Vicente Bungalows à Los Angeles. Habillée par les marques Valentino et Bulgari ainsi que le styliste américain Law Roach, l'actrice de 26 ans portait une robe rouge vif spectaculaire au décolleté XXL, de quoi épater la galerie et faire crépiter les flashs des photographes.

Mais ce look est tout sauf étonnant lorsque l'on connaît sa passion pour la mode. Car elle est certes actrice mais également mannequin. En février 2019 , elle était devenue égérie pour la marque Lancôme, sans oublier sa collaboration avec la marque Tommy Hilfiger pour la collection de vêtements Tommy x Zendaya - qui exploite les icônes féminines de la pop culture américaine des années 1970 - et sa couverture pour le magazine Vogue dans son édition du 9 mai 2019.

Une journée parfaite

Pas surprenant donc de la voir faire sensation grâce à son look pour cette soirée exceptionnelle dédiée à HBO, la chaîne de télévision américaine qui a raflé pas moins de 37 statuettes quelques heures plus tôt lors de cet événement grâce à ses séries The White Lotus, Succession ou encore Euphoria, pour laquelle Zendaya - qui incarne dedans une ado toxicomane - a été récompensée ce lundi. Ce qui explique pourquoi elle tenait un trophée au moment de prendre la pose dans sa robe rouge.

Au moment de récupérer son prix plus tôt dans la soirée, elle portait alors une majestueuse robe bustier noire et satinée, toujours de la maison Valentino, pour laquelle elle travaille depuis 2020. Elle avait bien entendu laissé éclater sa joie au moment d'apprendre la nouvelle, avant de rejoindre la scène et d'effectuer un joli discours.