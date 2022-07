Emy LTR maman pour la première fois : la star de Youtube a accouché !

Bien sûr, la publication a été likée par plus de 130 000 fans de la Youtubeuse, ravis pour leur idole, mais aussi par de nombreuses stars de l'humour ou des réseaux sociaux. Natoo ou Audrey Pirault ont notamment laissé des commentaires très mignons agrémentés de coeurs, tout comme la femme de Carlito, Erika Fleury (elle-même enceinte de son troisième enfant) ou encore Juju Fitcats, Daphné Thavaud, EnjoyPhénix et Gaëlle Garcia Diaz, tout juste maman pour la première fois.

Des stars de l'humour qui se connaissent tous et qui ont l'air d'être ravis pour la jeune femme qui avait vécu un drame il y a près d'un an : en septembre, elle avait expliqué à ses abonnés qu'elle avait fait une fausse couche pendant l'été, un véritable choc pour elle et son compagnon. "Ca a été très douloureux physiquement et moralement (...) Évidemment la perte pour moi a été terrible et surtout je me suis mise en tête que je voulais retenter ma chance vite. Maintenant que j'ai goûté un peu à ce bonheur je n'ai plus envie de vivre sans", avait-elle raconté.

Par chance, moins d'un an plus tard, les voici donc parents de ce petit ange qui, avec de tels parents (son père fait partie du duo Odah et Dako), ne peut avoir qu'un humour incroyable !