EnjoyPhoenix dans Les Douze Coups de midi : "Respectez-moi les gars !"

On ne s'attendait pas à l'y voir, elle non plus. Sur les réseaux sociaux, EnjoyPhoenix a exprimé sa grande surprise après avoir découvert son visage dans l'émission "Les Douze Coups de midi".

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

Stars dans l'actu EnjoyPhoenix Anil Brancaleoni

En vidéos