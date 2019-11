EnjoyPhoenix : La raison pour laquelle ses posts Instagram lui rapportent autant

C'est un fait, aujourd'hui les stars de la télé-réalité et les blogueurs sont devenus de véritables machines à argent. En plus de leurs nombreuses apparitions à la télévision, ils sont quotidiennement présents sur les réseaux sociaux. Suivis par des millions d'abonnés, ils ont une communauté très active et surtout très réactive.

Leurs followers l'auront constaté, une partie non négligeable du contenu produit par ces célébrités consiste à faire de la publicité pour des marques. À tel point que cette pratique est aujourd'hui devenue leur principale source de revenus. Comme nous le révèle le magazine Télé Loisirs, l'argent généré par leurs nombreux tournages ne représente plus que 30% de leurs salaires, contre 60% pour les placements de produits.

Les stars des Marseillais (W9) sont très fortes à ce jeu. Ainsi, Jessica Thivenin, qui compte 4,8 millions d'abonnés sur Instagram, est devenue une véritable machine à publicité, de même que Julien Tanti, qui comptabilise, quant à lui, 3,5 millions de followers. Pourtant, la palme revient Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix. Et si cette dernière compte exactement le même nombre d'abonnés que la belle Jessica Thivenin, récemment devenue maman, elle gagne en revanche bien plus d'argent : jusqu'à 30 000 euros pour une seule publication sponsorisée selon Télé Loisirs. Une monétisation qui ne correspond pas seulement au nombre de personnes que la jeune femme touche grâce à ses réseaux sociaux, mais aussi à la qualité de l'engagement de ses abonnés auprès d'elle.

Pour Magali Berdah, créatrice de l'agence de communication Shauna Events, l'explication est très simple : "Aujourd'hui, le prix d'un placement de produit varie selon l'engagement de la communauté de la personnalité et non selon le nombre d'abonnés. Certains gagnent 1 500 euros par post, alors que d'autres touchent 10 000 euros", explique-t-elle.

La plupart du temps, ce sont les marques qui viennent directement s'adresser aux célébrités. "Les marques ont compris que les candidats de télé-réalité avaient des communautés fidèles et impliquées. En faisant du placement de produits avec eux, elles réussissent à toucher directement leurs cibles", continue Magali Berdah. Ainsi, la marque Autour de bébé a récemment offert une chambre d'enfant à Carla Moreau, pour sa fille Ruby. "Si cette marque avait voulu faire de la publicité à la télé, elle aurait dépensé entre 30 000 et 50 000 euros. En offrant à Carla Moreau, des Marseillais, une chambre pour sa petite Ruby, elle dépense la même somme, mais est sûre que cela va parler à sa communauté", raconte l'agent. Un procédé qui est donc rentable pour tout le monde !

Aujourd'hui, toujours d'après les informations de Télé Loisirs, les plus grosses stars empochent entre 100 000 et 150 000 euros par mois si l'on regroupe leurs placements de produits et leurs apparitions télévisées.

Perrine Némard