Enola "trop lisse, trop bonne élève" : Une ancienne de la Star Academy a un avis très tranché !

Au début de la compétition il étaient 13, aujourd'hui ils ne sont plus que 10. Après l'élimination d'Amisse la semaine dernière, ce sont hier deux autres candidats de la Star Academy qui ont été éliminés samedi 29 octobre 2022, deux garçons.

Alors qu'ils étaient quatre à être en danger, Julien, Stan, Ahcène et Cenzo, ce sont finalement les deux derniers qui ont dû faire leurs adieux. Le public a décidé de sauver Julien et Stan est celui qui a récolté le plus de suffrages de la part de ses camarades.

Lors de ce nouveau prime, le classement de la semaine a été révélé et si Anisha l'avait dominé la semaine passée, cette fois-ci c'est la jeune et très appliquée Enola qui est arrivée en tête. Originaire de Landiras, en Gironde, Enola a assuré plusieurs prestations hier soir. Elle a notamment chanté avec Gims sur un medley ou encore Fingertips avec le chanteur anglais Tom Robert Grégory. Des prestations qu'Enola a très bien maîtrisées et qui montrent qu'elle a gagné en assurance.