Eric Antoine : Son très chevelu fils Raphaël est son parfait sosie, en plus il suit déjà ses traces !

Il y a un peu plus de vingt ans, Eric Antoine a fait la rencontre de sa vie : celle avec Calista Sinclair qui deviendra sa femme en 2008. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants prénommés Raphaël et Ulysse (11 et 7 ans). Des frères qui grandissent naturellement dans le milieu de la magie et de l'humour avec leur papa célèbre connu pour mêler les deux genres dans ses spectacles. Et cela semble donner des idées à son aîné Raphaël.

En effet, l'enfant a apparemment pris goût à cette univers de l'illusion. Sur le compte Instagram de sa maman Calista, il apparaît en train de participer à un tour muni d'une perruque pour être comme son papa, se déguiser en clown, ou encore assister à des spectacles d'Eric Antoine et même monter sur scène durant les répétitions ! Bref, Raphaël a les cartes en main pour suivre ses traces. Qui plus est, il a le physique ! En effet, le pré-adolescent a grandi en ressemblant parfaitement à Eric Antoine, et plus particulièrement grâce à la chevelure noire bien fournie dont il a hérité (voir notre diaporama).