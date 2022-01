Eric et Hayet Abidal : Une rupture sur fond de scandale, retour sur une histoire hors norme

Eric Abidal a rencontré sa femme Hayet à Lyon lorsqu'il était enfant. D'abord amis, ils étaient tous deux passionnés par le sport. À l'adolescence, il commence à pratiquer le foot au sein de l'AS Monaco tandis qu'elle participe à plusieurs championnats de gymnastique de haut niveau. Leur relation a débuté officiellement au début des années 2000. Sept ans plus tard, ils se marient et commencent à fonder une famille. Le couple donne naissance à cinq enfants : Meliana en 2004, Camelia en 2006, Leyna en 2009, Kenya en 2016 et Edan en 2017.

En 2011, la jeune femme d'origine franco-algérienne soutient le sportif lorsqu'on lui diagnostique une tumeur au foie. Opéré en urgence deux jours plus tard et après une opération de plusieurs heures, il subit une greffe. Il se pense tiré d'affaires mais fait une rechute l'année suivante en 2012.

Mais alors qu'on pensait Eric et Hayet extrêmement soudés après toutes les épreuves qu'ils ont traversées, la jeune femme a récemment décidé de divorcer de son mari. Et pour cause, Eric Abidal lui a avoué avoir eu une relation extra-conjugale avec l'une des joueuses du PSG, Kheira Hamraoui.

Simple agression ou guet-apens ?

Agressée la nuit du 4 novembre 2021 en région parisienne, Kheira Hamraoui a été violemment frappée au niveau des jambes. Soignée à l'hôpital de Poissy, la footballeuse s'est vue prescrire 6 jours d'ITT et un arrêt de travail de trois semaines. C'est à la suite de cette agression que sa liaison avec Eric a été révélée au grand jour. En effet lors de l'enquête, la police s'est rendue compte que la puce de téléphone de Kheira Hamraoui était au nom de l'ancien dirigeant du FC Barcelone : Eric Abidal.

Elle l'aurait également appelé dès le lendemain de son agression pour savoir si son épouse Hayet pouvait être à l'origine de son agression. Selon les premières auditions relayées par L'Equipe, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo (présente lors de l'agression) ont d'ailleurs toutes deux confirmé avoir entendu les agresseurs dire : "Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés ?"

Si l'épouse du footballeur dément être à l'origine de cette agression, elle a rapidement demandé le divorce de son époux. Regrettant amèrement son infidélité, le sportif a tenté de reconquérir son ex en lui adressant une déclaration d'amour sur Instagram : "Hayet Abidal pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli'allah. An sha'allah un jour tu me pardonneras".