Estelle Denis endormie en robe de princesse... Sa drôle de photo dossier

Pendant le confinement lié à l'épidémie de coronavirus, les people s'amusent à se défier sur les réseaux sociaux en postant des photos d'enfance. Estelle Denis n'y a pas échappé et s'est exécutée ce mardi 31 mars 2020. Son challenge consistait à poster une photo dite "dossier" d'elle, ce qui signifie qu'elle doit être gênante ou embarrassante. Ainsi, sur Instagram, elle est apparue endormie dans une robe bleue de princesse et arborant une couronne sur la tête. "#balancetondoss (fin de tournage Disney en 2011...)", indique-t-elle.

Estelle Denis a joué le jeu jusqu'au bout puisqu'elle a ensuite tagué à son tour les personnes qu'elle souhaitait voir rejoindre le mouvement. De ce fait, ses copines Karine Le Marchand, Sandrine Quétier et Carine Galli devront à leur tour faire un saut dans le passé et trouver leur meilleure photo dossier. Mais ce n'est pas tout, au passage, l'animatrice sportive a dévoilé une seconde photo sur laquelle Valérie Damidot lui volerait presque la vedette. Et pour cause, elle aussi présente ce jour-là, l'experte de la déco apparaît de manière tout aussi magique dans une robe rose. "Allez une petite deuxième... Valérie porte beaucoup mieux la robe de fée que moi", commente Estelle Denis malicieuse.

En 2011, l'épouse de Raymond Domenech et Valérie Damidot ont animé sur M6 un prime spécial consacré aux héros de la saga Disney baptisé Disney Party : en attendant le Père Noël. Il s'agissait alors d'une émission exceptionnelle enregistrée au Parc Disneyland Paris. Les deux animatrices étaient accompagnées de Mickey, Minnie et de tous leurs amis. Un beau souvenir pour Estelle Denis.