Estelle Denis : Son véritable festin avec des stars de RMC, bonne ambiance pendant le Ramadan !

C'est un véritable festin auquel vient de participer Estelle Denis ce mercredi soir. L'animatrice de 46 ans a partagé une vidéo en story Instagram sur laquelle elle semble partager un dîner en compagnie de certains de ses collègues à RMC, dont Alain Marschall, Olivier Truchot et Mehdi Ghezzar, tous présents dans l'émission quotidienne Les Grandes Gueules (les deux premiers présentent le programme tandis que le troisième est intervenant).

Dans une autre story (un cliché cette fois-ci), elle a tenu à remercier Mehdi Ghezzar, qui était visiblement à l'origine de ce repas et l'hôte de tous ses collègues pour ce ftour réussi, il s'agit du repas qui est pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le Ramadan. Sur cette photo, on aperçoit ce dernier en train de se prendre en selfie avec tous les invités, y compris la maman de Victoire et Merlin, nés de sa précédente relation avec Raymond Domenech. Pour rappel, c'est bel et bien du côté de RMC qu'Estelle Denis poursuit sa carrière d'animatrice depuis 2021.

Ce n'est pas de ma faute

Une célèbre station radio sur laquelle elle fait souvent parler d'elle, à l'image de cet accrochage survenu il y a quelques jours entre elle et un auditeur de l'émission Estelle Midi : On ne va pas se mentir !, diffusée en simultanée sur RMC et RMC Story. Elle l'avait reproché de poursuivre son argumentaire sur l'éventuelle surpression des ronds-points, alors qu'il était devenu inaudible en raison d'un problème technique.



"Là je suis désolée, ce n'est pas de ma faute ! C'était très intéressant, mais on vous entend super mal donc rappelez nous d'une ligne qui fonctionne et je vous reprendrai au téléphone. Mais là pour le coup, ça grésille de partout !", s'était-elle alors agacée. Plus récemment, elle s'emportait face à Thierry Moreau, toujours dans Estelle Midi. Ils étaient en train d'aborder le sujet brûlant de la réforme des retraites.

Un caractère bien trempé, auquel s'étaient déjà habitués les auditeurs de La chaîne L'Équipe, où elle animait L'Équipe D'Estelle depuis 2017 avant de rejoindre RMC. Une forte personnalité qui a visiblement beaucoup plu à Marc Thiercelin, ce skippeur avec qui elle semble pleinement épanouie. Le couple avait officialisé leur histoire en décembre dernier en apparaissant ensemble sur le tapis rouge lors de l'avant-première du film Mon Héroïne.