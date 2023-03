"Ce n'est pas de ma faute !" : Estelle Denis agacée contre un auditeur en plein direct, elle s'emporte

Ce mercredi 15 mars, Estelle Denis était de nouveau aux commandes d'Estelle Midi : On ne va pas se mentir !, sur RMC Story. De midi à 15 heures, elle a débattu sur des sujets qui agitaient l'actualité en compagnie de trois chroniqueurs, à savoir Périco Légasse, Pierre Rondeau et Robert Sebbag. Et après leur avoir demandé s'ils étaient pour ou contre la réquisition des éboueurs grévistes contre la réforme des retraites à Paris, la maman de Merlin les a invités à la question suivante : "Faut-il supprimer les ronds-points ?".

Une question qu'elle a également posée aux auditeurs, et notamment à un certain Frédéric : un retraité originaire de Gironde. Celui-ci ne s'est pas dit en faveur d'une suppression des ronds-points. Mais son argumentaire est subitement devenu inaudible en raison d'un problème de connexion téléphonique. Estelle Denis a donc été contrainte d'intervenir et d'interrompre son interlocuteur : "Alors je suis désolée, je vais être obligée de vous couper parce que la ligne est mauvaise...". Mais l'auditeur semblait bel et bien décidé à poursuivre son raisonnement. De quoi agacer l'animatrice : "Mais non mais la ligne est mauvaise ! On vous entend mal Frédéric !".

Mais là pour le coup...

"Là je suis désolée, ce n'est pas de ma faute ! C'était très intéressant, mais on vous entend super mal donc rappelez nous d'une ligne qui fonctionne et je vous reprendrai au téléphone. Mais là pour le coup, ça grésille de partout !", lui a-t-elle ensuite asséné afin qu'il se rétracte et accepte de mettre fin à l'échange. Chose qu'elle s'est finalement chargée de faire elle-même avant donc de passer à autre chose et redonner la parole à l'un de ses chroniqueurs présents sur le plateau de l'émission. Un incident technique, comme il y'en a souvent à la télévision ou à la radio. Cela fait partie des aléas du direct, comme le sait parfaitement l'ex-compagne de Raymond Domenech, elle qui évolue dans ce domaine depuis la fin des années 90.

A noter que lorsqu'elle n'est pas à l'antenne, Estelle Denis partage des moments avec Marc Thiercelin, un séduisant skipper avec qui, aux dernières nouvelles, elle est en couple.