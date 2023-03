Estelle Denis et Raymond Domenech : Leur fils Merlin plus grand que sa maman, rare apparition pour un voyage glacial

En revanche, ses abonnés n'ont pu s'empêcher de remarquer que le jeune homme est déjà très grand, puisqu'il dépasse déjà sa maman. Grands absents de la photo (et du séjour ?) : Victoire, la fille aînée d'Estelle Denis, et Marc Thiercelin, son nouveau compagnon. Il faut dire que la jeune fille, à 18 ans, a peut-être préféré rester avec ses amis ou chez son papa pour les vacances... à moins qu'elle n'ait tout simplement pas voulu apparaître sur la photo avec sa mère et son petit frère !

Marc, le nouvel homme de sa vie

Le skipper, quant à lui, qui partage la vie de l'animatrice depuis quelques mois, est sans doute resté chez lui pour laisser sa compagne profiter de ce moment magique avec ses enfants. Pour le moment, il n'a pas réagi, en tout cas, aux jolies photos postées. Mais il doit être particulièrement heureux de la voir aussi souriante !

Très épanouie depuis l'officialisation de cette nouvelle relation en décembre dernier, la quadragénaire n'a pas encore évoqué son amoureux en interview. Cela ne l'empêche cependant pas d'afficher sa fierté et leur proximité sur Instagram. Sur son compte, récemment, elle avait notamment posté une photo de lui en train de faire le ménage en le qualifiant "d'homme déconstruit". Et on pouvait voir sans soucis à quel point elle semblait heureuse avec lui !