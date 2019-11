Estelle Lefébure épargnée par le harcèlement, son conseil à ses filles

L'obsession de la planète Mode pour les enfants de stars est toujours d'actualité ! Les soupçons et accusations de harcèlement et d'agression sexuelle également. Consciente du danger, Estelle Lefébure a prodigué des conseils à ses filles, Ilona et Emma Smet.

C'est avec Télé Loisirs qu'Estelle Lefébure s'est penchée sur les récents scandales qui ont frappé l'industrie de la mode. Sa fille aînée, Ilona (24 ans), y mène une carrière de mannequin. La cadette, Emma (22 ans), a récemment fait ses débuts à la télé, dans la série Demain nous appartient diffusée sur TF1.

Comme Carla Bruni et Cindy Crawford, qui avaient commenté la naissance du mouvement "#MeToo", Estelle Lefébure relate son expérience de l'industrie de la mode. "Je ne me suis personnellement jamais sentie ni menacée, ni malmenée, ni maltraitée, répond l'auteur du livre Vivre au rythme de son coeur. J'ai vécu dans ce milieu un certain temps et je connais aussi d'autres tops, comme Cindy Crawfrord ou Christy Turlington, qui font le même constat. Mais je parle de ma génération, je ne sais rien de la génération actuelle."

Ses filles Ilona et Emma (nées de son mariage à David Hallyday) font partie de cette nouvelle génération. Comment être sûre que les deux jeunes femmes échappent aux abus dont beaucoup de mannequins et d'actrices ont été victimes ? "Personnellement, j'ai toujours veillé à ne pas mélanger mes relations professionnelles et mes relations privées. C'est bien mieux comme ça ! C'est le message que je fais passer à mes filles", répond Estelle Lefébure.