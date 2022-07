Estelle Lefébure maman : rare photo de ses enfants Emma Smet et Giuliano réunis, trop craquants

L'été, c'est le moment des vacances mais surtout des retrouvailles en famille ! Et cela vaut aussi pour Estelle Lefébure est partie dans le Sud en ce mois de juillet. Mais attention, pas toute seule : l'égérie Nivea est accompagnée de son plus jeune fils, le petit Giuliano, né en 2011 de son union passée avec Pascal Ramette, mais également de sa fille cadette Emma, 24 ans, dont le célèbre papa est David Hallyday.

Et le frère et la soeur semblaient particulièrement heureux de se retrouver : sur sa story Instagram, on peut voir le frère et la soeur enlacé sous un ciel bleu azur, en train de regarder au loin. Comme toujours, pas question pour Estelle Lefébure de dévoiler le visage de son rejeton : le préado est de dos sur la photo, entouré des bras protecteurs de sa soeur aînée.

Malgré leur 13 ans de différence d'âge, tous deux semblent très bien s'entendre et ont dû penser fort au troisième membre de leur clan, leur soeur aînée Ilona Smet ! La jeune femme, qui vient d'avoir 27 ans, a accouché il y a un mois seulement d'un petit garçon, faisant d'Estelle Lefébure une très jeune grand-mère, et n'a sans doute pas voulu entreprendre un long voyage avec son bébé si jeune.