Estelle Lefébure : Son beau cadeau à son ex-mari David Hallyday, "le meilleur papa"

Ils se sont aimés et se sont quittés... avec malgré tout beaucoup de tendresse. Le 14 août 2021, Estelle Lefébure a tenu à souhaiter un bon anniversaire à celui qu'elle considère comme "the best dad" ("Le meilleur papa"), David Hallyday. Père de ses deux filles Ilona (née le 17 mai 1995) et Emma (née le 13 septembre 1997), l'ancien mannequin n'a pas oublié de souhaiter ses meilleurs voeux à son ex-mari (avec lequel elle a été mariée de 1989 à 2001). Pour accompagner ses tendres mots, Estelle Lefébure a choisi une jolie photo de famille montrant David Hallyday avec leurs deux filles dans les bras. Le chanteur, fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, a reçu de nombreux messages pour son anniversaire, dont un également de sa demi-soeur Darina, la fille de Sylvie Vartan et Tony Scotti.

Interviewée par Télé Cable Sat, Estelle Lefébure avait expliqué avoir gardé une très belle relation avec le fils de Johnny Hallyday et même avoir avec celui-ci, un lien indestructible. "Le lien que j'ai avec lui, ce sont nos filles, c'est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre. Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elles, elles restent au centre de nos vies." Une famille toujours très unie malgré le divorce et qui ne manque pas de s'adresser régulièrement de belles déclarations sur les réseaux sociaux.

Suite à sa rupture avec David, Estelle s'est mariée avec l'animateur Arthur en 2004. Quatre ans plus tard, ils se séparaient. En 2010, Estelle a donné naissance à son troisième enfant, un petit garçon prénommé Giuliano issu de son amour avec Pascal Ramette. Désormais célibataire, la belle blonde que l'on retrouvera bientôt au théâtre de La Madeleine avec Philippe Lellouche et M. Pokora (dans la pièces Les grandes ambitions) a dévoilé tout ce qu'elle recherchait chez son futur compagnon... qu'elle rencontrera en 2021, peut-être ?

De son côté, David Hallyday a épousé Alexandra Pastor, fille d'un magnat de l'immobilier monégasque, en 2005. En 2004, ils ont eu un fils prénommé Cameron.