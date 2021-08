Estelle Lefébure célibataire : ce qu'elle recherche chez un homme...

Messieurs, prenez des notes ! Estelle Lefébure est un coeur à prendre depuis sa rupture avec le patron de restaurants Pascal Ramette ; père de son fils Giuliano. Dans les pages de S, le magazine de Sophie Davant elle a décrit l'homme idéal à ses yeux.

"J'ai besoin d'admirer, d'être fière de mon homme. Et puis j'ai besoin que l'on puisse avoir de vraies conversations. C'est important aussi de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager les mêmes choses", a ainsi détaillé Estelle Lefébure. Parmi les sujets qui lui tiennent à coeur il y a notamment la défense des fonds marins, elle qui est engagée avec l'association Spero Mare, ou bien le plaisir d'une vie saine, elle qui a développé la méthode Orahe mélange de fitness, de yoga sur paddle et d'une alimentation healthy.

Estelle Lefébure, qui a déjà dit dans le passé être prête à retrouver l'amour, n'est toutefois pas dans une quête désespérée de l'homme de sa vie. Et pour cause : elle aime avoir atteint un point dans sa vie où elle se sent comme une femme indépendante prête à "des compromis" dans le couple mais sans s'effacer. "Je ne veux pas me reposer complètement sur un homme, car ce n'est pas ma personnalité. J'ai toujours été active, guerrière, j'aime les challenges, aller au bout des choses. J'aimerais qu'un homme m'emmène vers une nouvelle aventure et, en même temps, qu'il ait une stature, une influence sur ma vie. Qu'il soit présent tout en respectant mes décisions... Je dois pouvoir compter sur lui", précise-t-elle. Tout un programme !

Pour rappel, Estelle Lefébure a notamment été mariée au chanteur David Hallyday, père de ses filles Ilona (née en 1995) et Emma (née en 1997). Elle a aussi partagé sa vie pendant plusieurs années avec l'animateur et producteur Arthur.

S, le magazine de Sophie Davant édition de juillet/août 2021.