Estelle Mossely et Tony Yoka : Leur fils Ali (5 ans), très grand et déjà très doué pour la boxe, impressionne !

C'est une belle histoire qui aura duré de nombreuses années, mais depuis novembre 2021, Estelle Mossely et Tony Yoka ne sont officiellement plus ensemble. Une belle relation qui aura démarré par la passion commune des deux athlètes pour la boxe, ce sport qui leur a tant apporté et pour lequel ils sont si doués tous les deux. En 2018, ils décident de se marier lors d'une belle cérémonie, quelques mois après la naissance de leur premier enfant, Ali, né en août 2017. En octobre 2019, la championne de 30 ans annonce dans le même temps sa seconde grossesse et sa séparation avec son mari. Finalement, les deux sportifs décident de se donner une seconde chance, mais le 1er novembre 2021, ils annoncent leur divorce.

Depuis, Estelle Mossely se fait très discrète sur sa vie amoureuse et il est difficile de savoir à l'heure actuelle si la native de Créteil (Val-de-Marne) est un coeur à prendre ou non. De son côté, Tony Yoka a longtemps semblé célibataire, mais il y a quelques jours, il a officialisé sa relation avec une certaine Chloé. Le boxeur s'est affiché très amoureux lors de la soirée Scandal de Jean-Paul Gaultier à la Fashion Week de Paris en compagnie de sa nouvelle compagne. Si l'on ne sait pas encore grand chose de la jolie brune, le champion olympique a donc retrouvé l'amour, mais dur de savoir si ses deux garçons ont déjà rencontré Chloé.

Ali déjà très à l'aise, suit parfaitement les conseils de sa mère

Si Estelle Mossely et Tony Yoka se montrent discrets et protègent leurs enfants des médias, la jeune maman de 30 ans publie de temps en temps des photos et vidéos d'Ali et de leur second garçon, Magomed. Hier, elle a partagé une courte vidéo de son aîné qui a visiblement accompagné sa mère à la salle de boxe et il en a profité pour enfiler les gants et se faire une petite séance d'entraînement. "Bon dimanche", écrit simplement la championne, qui prodigue de bons conseils à son garçon, très concentré et déjà très doué comme on peut le voir (la vidéo est à retrouver dans le diaporama) !

Impressionnée par le niveau d'Ali, Estelle Mossely finit par rigoler de plaisir avant de le féliciter : "C'est bien mon fils !", lance-t-elle au petit garçon, tout heureux de cette première leçon particulière !