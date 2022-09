Eva désavantagée dans Danse avec les stars ? Son partenaire balance sur sa santé

Nouvelle semaine de compétition dans Danse avec les stars 2022, ce vendredi 23 septembre, sur TF1. Les dix couples encore en course vont se retrouver tous réunis pour la première fois sur le parquet, parmi lesquels celui formé par Eva (anciennement appelée Eva Queen) et Jordan Mouillerac. Et les entraînements ne sont pas toujours simples pour la chanteuse de 21 ans.

A l'instar des autres candidats de Danse avec les stars, Eva ne connaissait pas grand chose en danse de salon. Elle doit donc apprendre les bases avec son partenaire afin d'offrir la meilleure prestation possible pour séduire les jurés Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot, ainsi que le public. Mais ce n'est pas toujours simple pour la charmante brune. "Elle a un handicap dans le dos, une scoliose opérée il y a quatre ans dont elle garde une barre en fer et dix-huit vis le long de la colonne vertébrale. Son dos est bloqué comme une planche", a confié Jordan Mouillerac à La Dépêche. Le danseur doit donc "trouver des issues pour passer à travers les rondeurs de dos".

Au niveau de l'interprétation, ce n'est également pas toujours évident pour Eva qui est une jeune femme de nature réservée. "C'est quelqu'un qui a honte d'oser et de s'exprimer. Elle est très réservée et timide. (...) C'est totalement l'opposé de Bilal [Hassani, son partenaire de l'année dernière avec lequel il est arrivé jusqu'en finale, NDLR] qui n'avait pas peur d'interpréter", a précisé Jordan Mouillerac. Mais le beau brun ne se décourage pas pour autant et compte bien emmener sa partenaire le plus loin possible. De son côté, l'artiste est une grande bosseuse et ne se laissera donc pas aussi facilement impressionner. Et heureusement puisque la compétition se complique ce soir.

Billy Crawford, Florent Peyre, Stéphane Legar, Thomas Da Costa, Clémence Castel, Léa Elui, Amandine Petit, Eva, Anggun et Clara Lazzari vont faire face à une épreuve redoutable ce soir, celle des duels. Un duo va en affronter un autre et seul le vainqueur aura la chance d'être qualifié pour la suite de la compétition. Cinq couples seront donc en danger cette semaine, de quoi ajouter une pression supplémentaire. La soeur de Jazz Correia devra réaliser un tango argentin. Une danse où le haut du corps doit rester droit et le bas mobile.