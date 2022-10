Eva Longoria canon en micro short, Monica Bellucci en look très dark : les deux stars hilares au défilé Elie Saab

La Fashion Week se poursuit à Paris jusqu'au mardi 4 octobre 2022. Et ce samedi 1er octobre se tenait le défilé Elie Saab à Paris. De nombreuses personnalités étaient présentes dont : Kristina Bazan, Araya Alberta Hargate, Mohammed Al Turki, Dialla Makki, Heart Evangelista, Olivia Palermo, Monica Bellucci et aussi Eva Lon goria. L'ex-femme de Tony Parker a fait sensation avec un total look blanc, associant un mini-short - à peine visible tant il est court - et une longue veste de tailleur. Le tout accompagné d'une pochette noire, d'un collier de diamants et d'une paire d'escarpins argentées.