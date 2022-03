Eva Longoria mariée 3 fois : qui est son premier époux Tyler Christopher, acteur méconnu ?

Le 15 mars est un jour spécial pour Eva Longoria, sa famille et ses millions de fans à travers le monde ! Ce mardi, l'actrice et productrice fête son anniversaire. Elle recevra certainement des petites attentions de son époux José Antonio Baston et de leur fils Santiago, et peut-être une pensée lointaine de son premier mari, Tyler Christopher.

Ce mardi 15 mars 2022, Eva Longoria célèbre ses 47 ans ! Elle en avait exactement 20 de moins quand elle a épousé Tyler Christopher en premières noces. Leur union n'a duré que deux ans et s'est soldée par un divorce, en 2004.

À l'époque, Eva Longoria n'était qu'en début de carrière. Tyler Christopher, lui, était déjà une star du petit écran. L'acteur interprétait un des rôles principaux de la série General Hospital. Tyler a joué le personnage de Nikolas Cassadine entre 1996 et 1999, puis entre 2003 et 2016. Il y a également incarné un autre rôle, celui de Connor Bishop, entre octobre 2005 et janvier 2006.

Outre General Hospital, Tyler Christopher compte de nombreuses apparitions éphémères dans des séries télévisées, dont Charmed et Les Experts. Côté coeur, il a retrouvé l'amour et fondé une famille après son divorce d'Eva Longoria. Tyler a épousé la journaliste sportive Brienne Pedigo en septembre 2008. Ils ont divorcé en 2019. De ce mariage sont nés deux enfants, un garçon et une fille prénommés Greyson James et Boheme (12 et 6 ans).

Eva Longoria, elle, s'est remariée et a divorcé ! D'abord avec l'ancien basketteur Tony Parker, qu'elle avait épousé en 2007, puis José Antonio Baston, à qui elle a dit "I do" en 2016.

Eva et José ont un fils, Santiago, âgé de 3 ans.