Évelyne Thomas, victime de harcèlement sexuel : "J'ai très mal réagi"

Forte de l'énorme succès de la chaîne YouTube sur laquelle sont postés tous les nouveaux épisodes de C'est mon choix, Évelyne Thomas est de retour dans une nouvelle émission intitulée Chérie s'occupe de vous, sur la chaîne Chérie 25.

Mercredi 13 novembre 2019, l'animatrice de 55 ans était invitée par Sud Radio pour participer à l'émission 10h/12h, présentée par Valérie Expert. Interrogée sur le fameux mouvement #MeToo ou #balancetonporc en français, la présentatrice a révélé avoir, elle aussi, subi des situations de harcèlement sexuel. Une déclaration surprenante puisque c'est la toute première fois qu'Évelyne Thomas évoque le sujet. "J'ai très mal réagi. J'ai eu quelques mains aux fesses...", a-t-elle déclaré calmement avant d'affirmer ne pas s'être laissé faire : "J'ai réagi, mais par contre, je n'ai pas porté plainte", déplore-t-elle.

Et lorsque les animateurs lui demandent "Pourquoi on ne parle pas ?", Évelyne Thomas répond sans filtre : "Parce qu'on a peur d'être virée... et parce qu'on va passer pour une emmerdeuse, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense aussi aux violences conjugales, ça commence à sortir, vous avez vu Clémentine Célarié, Sandrine Bonnaire... Ça, on n'ose pas en parler parce que, en parler, ça veut dire 'Ah t'es une femme battue, tu l'as bien voulu, tu l'as bien cherché.' Vous savez, ça a la dent dure tout ça...", conclut-elle d'un air résigné.

Le 6 novembre dernier, sur le plateau du Morandini Live, Évelyne Thomas déclarait ne pas avoir conservé un très bon souvenir de ses années sur les chaînes hertziennes. "J'ai eu la tentation d'abandonner parce que c'est un métier dur, où on ne vous pardonne rien", déclarait-elle. Nul doute que ce harcèlement ne lui a pas facilité la tâche...

Depuis lundi 11 novembre 2019, l'animatrice s'affiche aux côtés de Karine Grandval, Sandrine Pegand et Mathilde Forget dans sa nouvelle émission Chérie s'occupe de vous. Comme elle sait si bien le faire, elle y accueille des invités qu'elle tente d'aider et de conseiller.

Perrine Némard