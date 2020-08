Fabienne Carat au naturel : son "doux moment" avec une autre comédienne

Les comédiennes ont certainement été retenues de se revoir en raison des derniers événements qui ont frappé le monde, à savoir le coronavirus et le confinement. Séparées, elles sont malgré tout restées très actives chacune de leur côté. Si on ne l'a pas encore revue à l'écran, Linda Hardy a bien repris du service sur le tournage de Demain nous appartient. "Je suis de retour ! Plus forte que jamais !", se réjouissait-elle sur les réseaux sociaux, publiant quelques clichés en compagnie de ses partenaires de jeu.

Même son de cloche pour Fabienne Carat qui a retrouvé le chemin des plateaux le 26 mai dernier, non sans appliquer les gestes barrières et le port du masque. En outre, la comédienne de 40 ans a enfin pu entamer la promotion de son livre autobiographique, Danse avec la vie, paru le 20 mai. Dans cet ouvrage, elle se confie sur son parcours depuis son arrivée à Paris il y a vingt ans, fait le point sur son expérience dans Plus belle la vie, évoque son passage dans Danse avec les stars et d'autres choses encore.